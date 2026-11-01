Metal
88 playlist(s)
melodic metal
1.2K views
Trash party mayhem
2K views
Death
48K views
Work out
98K views
Heavy Metal
389 views
sweating bullets
924 views
rock n roll
187 views
Metal
3K views
Doomed mix
804 views
Fav rock songs
188 views
Chazz Lowman's Favorite Mix 2026
1.5K views
Schwer und Hart
1K views
Métal
23K views
Energies
815 views
Fight
67K views
Gabriel & Danielle's Metal Intro.
504 views
Blackest metal
14K views
metal blade
4.6K views
Heavy Favorites
106 views
20 all time
5.5K views
Power / Battle Metal
659 views
Metal
25K views
Gym Hard Rock
219 views
Nothing goes right slow metal
33K views
Heavy
237 views
музыка
147 views
Modern Metal 25-26
3.3K views
An Alt/Indie Rock Top 40, 11/2026 (clean)
1.5K views
dark embrace
419 views
metal qualidade
103 views
heavy metal
109 views
Metal Madness
58K views
Metal/rock playlist
13K views
Melodic
549 views
old-school
31K views
industrial metal
696 views
Rock2000
36K views
Thrash metal
19K views
Hard Rock That Don't Suck
71K views
Metal
366 views
heavy metal
46K views
Death metal
23K views
Perfect PM Playlist
264 views
Heavy but Actually
600 views
90s Industrial
185K views
At the show! Rock/Metal Edition
32K views
Brütal Legend, complete soundtrack
1.4K views
Rock
717 views
2026 Favourites so far.....Songs
620 views