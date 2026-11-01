Metal

88 playlist(s)

Metal Hotlist

Metal Hotlist
Golden Gods of Metal

Golden Gods of Metal
Harder Than Hell

Harder Than Hell
Blasphemous In Black

Blasphemous In Black
Deathcore Apocalypse

Deathcore Apocalypse
New Metal

New Metal
The Metal Moshpit

The Metal Moshpit
Metalcore Meltdown

Metalcore Meltdown
Uppercut

Uppercut
True Metal Warriors

True Metal Warriors
Thrash Metal Shred

Thrash Metal Shred
Hard Rock

Hard Rock
Running to Metal

Running to Metal
'00s Metal

'00s Metal
Essential Heavy Metal

Essential Heavy Metal
Modern Metal Ballads

Modern Metal Ballads
Metal Hits

Metal Hits
Foundations of Metal

Foundations of Metal
Heavy Metal Workout

Heavy Metal Workout
Heavy Hitters

Heavy Hitters
Alternative Metal Workout

Alternative Metal Workout
Crypt of Death

Crypt of Death
Nu Metal Revolution

Nu Metal Revolution
Hair Metal Hedonists

Hair Metal Hedonists
Heavy Gauge

Heavy Gauge
Heavy Industry

Heavy Industry
'80s Metal

'80s Metal
New Metal

New Metal
Nu-Metal Rage

Nu-Metal Rage
Melodeath Masters

Melodeath Masters
'90s Metal

'90s Metal
Mellow Metal

Mellow Metal
Swords & Sorcery

Swords & Sorcery
'10s Metal

'10s Metal
POST-

POST-
Metal Hits 2025

Metal Hits 2025
Japan Metal

Japan Metal
Brazilian Headbangers

Brazilian Headbangers
melodic metal

melodic metal

1.2K views

Trash party mayhem

Trash party mayhem

2K views

Death

Death

48K views

Rock 60s 70s 80s 90s / Hard / Heavy / Acid / Blues / Psychedelic / Progressive

Rock 60s 70s 80s 90s / Hard / Heavy / Acid / Blues / Psychedelic / Progressive

2.8K views

Work out

Work out

98K views

Heavy Metal

Heavy Metal

389 views

sweating bullets

sweating bullets

924 views

rock n roll

rock n roll

187 views

Metal

Metal

3K views

Doomed mix

Doomed mix

804 views

Fav rock songs

Fav rock songs

188 views

Chazz Lowman's Favorite Mix 2026

Chazz Lowman's Favorite Mix 2026

1.5K views

Schwer und Hart

Schwer und Hart

1K views

Métal

Métal

23K views

Energies

Energies

815 views

Fight

Fight

67K views

Gabriel & Danielle's Metal Intro.

Gabriel & Danielle's Metal Intro.

504 views

Blackest metal

Blackest metal

14K views

metal blade

metal blade

4.6K views

Heavy Favorites

Heavy Favorites

106 views

20 all time

20 all time

5.5K views

Power / Battle Metal

Power / Battle Metal

659 views

Metal

Metal

25K views

Gym Hard Rock

Gym Hard Rock

219 views

Nothing goes right slow metal

Nothing goes right slow metal

33K views

Heavy

Heavy

237 views

музыка

музыка

147 views

Modern Metal 25-26

Modern Metal 25-26

3.3K views

An Alt/Indie Rock Top 40, 11/2026 (clean)

An Alt/Indie Rock Top 40, 11/2026 (clean)

1.5K views

dark embrace

dark embrace

419 views

metal qualidade

metal qualidade

103 views

heavy metal

heavy metal

109 views

Metal Madness

Metal Madness

58K views

Metal/rock playlist

Metal/rock playlist

13K views

Melodic

Melodic

549 views

old-school

old-school

31K views

industrial metal

industrial metal

696 views

Rock2000

Rock2000

36K views

Thrash metal

Thrash metal

19K views

Hard Rock That Don't Suck

Hard Rock That Don't Suck

71K views

Metal

Metal

366 views

heavy metal

heavy metal

46K views

Death metal

Death metal

23K views

Perfect PM Playlist

Perfect PM Playlist

264 views

Heavy but Actually

Heavy but Actually

600 views

90s Industrial

90s Industrial

185K views

At the show! Rock/Metal Edition

At the show! Rock/Metal Edition

32K views

Brütal Legend, complete soundtrack

Brütal Legend, complete soundtrack

1.4K views

Rock

Rock

717 views

2026 Favourites so far.....Songs

2026 Favourites so far.....Songs

620 views