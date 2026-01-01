Arabic

122 playlist(s)

Tarab

Tarab
Arabs Abroad

Arabs Abroad
Aywa Araby: Arabic Hits

Aywa Araby: Arabic Hits
Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Gamed: Egyptian Hits

Gamed: Egyptian Hits
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist: Shami Hits

Levant Hotlist: Shami Hits
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
'10s Iraqi

'10s Iraqi
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Iraqi Party

Iraqi Party
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
راب

راب

1.3K views

روقان

روقان

532 views

اغاني رائجة

اغاني رائجة

516 views

ميكس - زين كيقطر

ميكس - زين كيقطر

700 views

مغربي

مغربي

52K views

أسرع

أسرع

28K views

أغاني أصيلة

أغاني أصيلة

126K views

جديد 2025

جديد 2025

46K views

قديم التسعينات

قديم التسعينات

36K views

فطوم

فطوم

1.7K views

اجمل اغاني

اجمل اغاني

5.6K views

عربي

عربي

2.5K views

Oriental playlist

Oriental playlist

1.1M views

خالد

خالد

12K views

بوووووم

بوووووم

7.9K views

سياره

سياره

904 views

الحنطوبي

الحنطوبي

843 views

حب

حب

1.9K views

Breakup

Breakup

26K views

خطر خطر

خطر خطر

408K views

اغاني زمان

اغاني زمان

45K views

Oldies

Oldies

1K views

الشوادفي

الشوادفي

54K views

ارقص وافرح

ارقص وافرح

40K views

Arab

Arab

2.1K views

Moroccan Songs

Moroccan Songs

5.2K views

خب وغرام

خب وغرام

15K views

favorite song

favorite song

79K views

خليجي

خليجي

1.2K views

رومانسي

رومانسي

170K views

ورود

ورود

6.1K views

كوكتيل

كوكتيل

169K views

اغاني طرب زمان

اغاني طرب زمان

39K views

Iraqi

Iraqi

1.3M views

محمد شرىف

محمد شرىف

3.4K views

منوعات

منوعات

3M views

حلو

حلو

51K views

عراقي

عراقي

341 views

راب

راب

110 views

اغاني بارك افنيو

اغاني بارك افنيو

834 views

مهرجانات

مهرجانات

17K views

عرااكي

عرااكي

1.1K views

المنبه مالي

المنبه مالي

25K views

90’s songs

90’s songs

18K views

خخط اويلاوَ

خخط اويلاوَ

556 views

خليجي

خليجي

671 views

حب

حب

5.9M views

تركية

تركية

2.1K views

راب

راب

242 views

راب بوووووم

راب بوووووم

38K views