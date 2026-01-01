Bollywood & Indian

86 playlist(s)

Bollywood Hitlist

Bollywood Hitlist
I-Pop Hits!

I-Pop Hits!
Bollywood Romance Hitlist

Bollywood Romance Hitlist
Bollywood Dance Hitlist

Bollywood Dance Hitlist
Tollywood Hitlist

Tollywood Hitlist
Bollywood Essentials

Bollywood Essentials
Kollywood Hitlist

Kollywood Hitlist
Sandalwood Hitlist

Sandalwood Hitlist
Mollywood Hitlist

Mollywood Hitlist
Kollywood Essentials

Kollywood Essentials
Tollywood Essentials

Tollywood Essentials
Punjab Fire

Punjab Fire
Punjabi Essentials

Punjabi Essentials
Indie Rising

Indie Rising
EKDUM

EKDUM
Sub Condiment

Sub Condiment
Indian Indie Essentials

Indian Indie Essentials
Desi Hip Hop Essentials

Desi Hip Hop Essentials
Desi Hip Hop X

Desi Hip Hop X
Hindustani Essentials

Hindustani Essentials
Carnatic Essentials

Carnatic Essentials
Ghazal Essentials

Ghazal Essentials
Bollywood Retro Romance

Bollywood Retro Romance
Punjabi Dance Hitlist

Punjabi Dance Hitlist

Bollywood Romance Essentials

Bollywood Romance Essentials
Bollywood Dance Essentials

Bollywood Dance Essentials
'90s Bollywood

'90s Bollywood
Haryanvi Hitlist

Haryanvi Hitlist
Uncut Bollywood

Uncut Bollywood
Bollywood Heartbreak

Bollywood Heartbreak
Bollywood Love Aaj Kal

Bollywood Love Aaj Kal
Punjabi Romance Hitlist

Punjabi Romance Hitlist
Punjabi Party

Punjabi Party
Pop Tadka

Pop Tadka
Bollywood Drip

Bollywood Drip
Haryanvi Dance Hitlist

Haryanvi Dance Hitlist
Punjabi

Punjabi

1.5K views

Energy

Energy

478 views

My vibe

My vibe

925 views

Rock songs by nidhish

Rock songs by nidhish

442 views

new favourite

new favourite

285 views

Atif songs

Atif songs

149 views

Indian International Collab

Indian International Collab

171 views

90’s Romantic Hits

90’s Romantic Hits

3.8K views

Hindi

Hindi

799 views

Boll Rom

Boll Rom

506 views

My different

My different

353K views

Telugu Songs 2024

Telugu Songs 2024

17K views

Hindi music dd

Hindi music dd

9.9K views

Boys night out

Boys night out

959 views

Ghazal

Ghazal

176K views

Soft Hindi songs

Soft Hindi songs

3.6K views

Vibes

Vibes

914 views

Famous remakes

Famous remakes

105 views

Lofi Indie hindi

Lofi Indie hindi

475 views

Masti songs

Masti songs

486 views

Hindi

Hindi

11K views

Punjabi

Punjabi

531 views

Telugu hits

Telugu hits

1K views

Old hindi songs

Old hindi songs

5.5K views

All Out 90s Hindi

All Out 90s Hindi

11K views

Track

Track

83K views

ਹਰਿਆਲੀ 🌸

ਹਰਿਆਲੀ 🌸

1.1K views

Ghazals

Ghazals

269 views

Aman's Mixtape

Aman's Mixtape

3.8K views

2026 Telugu

2026 Telugu

18K views

Party songs

Party songs

1.1K views

Play Me When You Are At your Low

Play Me When You Are At your Low

452 views

Kannada

Kannada

385 views

Top songs

Top songs

211 views

Latest

Latest

23K views

All time best

All time best

705K views

Mood

Mood

259 views

Vibe

Vibe

100 views

Work Out To This

Work Out To This

1K views

hindi slow

hindi slow

7.7K views

Hindi

Hindi

9.6K views

Jaskirat playlist

Jaskirat playlist

173 views

Telugu Latest

Telugu Latest

1.5K views

Latest Hindi

Latest Hindi

176K views

Telugu songs

Telugu songs

786 views

Kannada

Kannada

117 views

slow hip-hop beats

slow hip-hop beats

110 views

Mellow R&B

Mellow R&B

563 views

YouTube music

YouTube music

80K views

Sarvem maya and friends

Sarvem maya and friends

3K views